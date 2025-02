Apre a Cagliari Sgaravatti City Garden, il nuovo garden center di Via del Commercio, 19.

Un luogo pensato per chi ama la natura e vuole viverla ogni giorno, con un’ampia selezione di piante e fiori, corsi e workshop per appassionati di verde e un’area relax per un’esperienza immersiva.

Da lunedì a sabato dalle 9 alle 19

Domenica dalle 9 alle 13

Ti aspettiamo per scoprire un nuovo modo di vivere il verde!

Sgaravatti City Garden – Via del Commercio, 19, Cagliari.