“Modernizzare le edicole cagliaritane, valorizzandone il ruolo di centri di informazione, cultura e servizi per la comunità”. Questa la mozione presentata in Consiglio comunale a Cagliari con primo firmatario Giovanni Porrá, sulla scia di un protocollo d’intesa siglato nel 2022 tra Anci, Fieg e Ooss Nazionali per promuovere la riqualificazione delle edicole e il loro utilizzo in chiave moderna.

“A Cagliari la mozione – spiega il consigliere Porrà – propone la definizione di un accordo con i gestori delle edicole per renderle degli infopoint cittadini, fornendo formazione specifica agli edicolanti e dotandole di materiale informativo multilingue. Si prevede l’installazione totem touchscreen per la promozione di eventi e servizi e le edicole entreranno a far parte della rete di vendita dei biglietti per musei e attrazioni culturali. Verranno promossi eventi e iniziative sul territorio, rafforzando così il loro ruolo sociale e culturale”.

A fronte di tali servizi alla comunitá si valuterà una possibile riduzione del canone di occupazione del suolo pubblico per le edicole che parteciperanno all’iniziativa e si verificherà la possibilità di erogare contributi economici per l’aggiornamento delle infrastrutture, così da migliorare il decoro urbano e l’accessibilità di questi spazi. Non mancherà il monitoraggio del controllo dei risultati ottenuti, con la pubblicazione periodica di un rapporto accessibile ai cittadini.

“Superiamo l’idea di edicole come semplici punti vendita di giornali e biglietti, ma luoghi strategici per la diffusione della cultura, l’accoglienza turistica e la promozione di servizi pubblici – conclude Porrà – Questo approccio ci permetterà di trasformarle in presidi moderni al servizio dei cittadini e dei turisti, nell’ottica di rendere Cagliari ancora più vivibile e accessibile a tutti e tutte”.

