La Polizia di Stato di Cagliari ha tratto in arresto in flagranza un uomo di 44 anni per l’ipotesi di reato di resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato continuato. E’ scattata anche la denuncia per oltraggio a pubblico ufficiale.

L’episodio si è verificato è nella tarda serata di ieri in Via Fadda nel comune di Quartu Sant’Elena, quando un equipaggio della Squadra Volante della Questura, ha notato un’autovettura che procedeva a forte velocità. Gli agenti hanno quindi deciso di fermare il conducente per procedere ad un controllo.

Nonostante l’utilizzo dei segnali di emergenza luminosi e sonori e l’imposizione dell’Alt, il conducente ha continuato la sua corsa fermandosi come detto nella Via Fadda. Sin da subito l’uomo ha assunto un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti dei due operatori.

A quel punto si è generata una colluttazione trasformatasi in parapiglia a causa di alcune persone della famiglia del fermato arrivate sul posto. Alcune di loro si sono interposte nel bloccare l’operato dei poliziotti con l’intento di sottrarre l’uomo dal controllo. La situazione è stata risolta grazie all’intervento di altri equipaggi.

Il 44enne, già noto per i suoi precedenti di polizia, è stato accompagnato negli uffici della Questura in stato di arresto per l’ipotesi dei reati sopracitati.

I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che, nell’udienza per direttissima tenutasi questa mattina, ha convalidato l’arresto applicando la misura dell’obbligo della firma presso il Commissariato di PS di Quartu Sant’Elena.

