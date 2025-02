Dopo le polemiche nella commissione sanità del direttore della Asl di Cagliari, Marcello Tidore, arriva la secca replica dell’assessore Armando Bartolazzi. Durante l’audizione di ieri nel parlamentino del Consiglio regionale, Tidore aveva criticato aspramente la riforma sanitaria promossa dalla Giunta Todde, cosa che non è andata giù a Bartolazzi.

“Marcello Tidore ha parlato oggi da politico” ha esordito l’assessore in un post sui social nella serata di ieri. Il direttore della Asl avrebbe così espresso “giudizi di merito sull’intervento legislativo in discussione e producendosi in suggestive quanto inesatte speculazioni relative alle finalità della riforma, che ha come intento dichiarato quello di rifunzionalizzare il sistema sanitario regionale non certo accentrando ma distribuendo risorse e mission fra ospedali e territorio”.

E incalza: “Quello che, da Direttore Generale dell’Assessorato alla Sanità sotto il Governo Solinas, avrebbe dovuto fare insieme alla sua parte politica e che non ha fatto”.

Poi sull’ospedale Santissima Trinità, per il quale Tidore ha tracciato un quadro critico. “La situazione attuale del Santissima Trinità è infatti responsabilità di chi ha guidato la Asl 8 sotto Solinas e prima ancora guidava l’Assessorato da direttore generale. Il dottor Tidore oggi è chiamato a rispondere delle gravi carenze riscontrate presso il presidio Santissima Trinità di Cagliari in seguito ad un’ispezione a campione prodotta dai Vigili del Fuoco”.

“E per questo cita in maniera incongrua alcune note inviategli dalla Direzione Generale della Sanità in pieno corso di riattribuzione dei centri di costo in seguito allo scorporo dell’Ats: fase risolta in soli quattro mesi di esercizio della Giunta Todde, dopo anni di stallo”.

