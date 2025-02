Cagliari, in piazza per ricordare i Martiri delle Foibe

Serata dedicata al ricordo in Piazza Martiri delle Foibe in occasione del 10 febbraio: a Cagliari una grande folla per omaggiare le vittime dell'eccidio e gli esuli giuliano-dalmati