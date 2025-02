Brutte notizie per i tifosi del Cagliari in vista della sfida contro l’Atalanta, in programma sabato alle 15 al Gewiss Stadium per la 25ª giornata di Serie A. L’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive è pronto a introdurre restrizioni sulla vendita dei biglietti per i residenti in Sardegna, con una determina ufficiale attesa nelle prossime ore.

Secondo le prime indiscrezioni, i tifosi sardi potranno acquistare il tagliando esclusivamente nel settore ospiti e solo se in possesso della Fidelity Card del club. Una decisione che segue altre misure restrittive imposte in Serie A nelle ultime settimane: la Lazio, ad esempio, ha subito limitazioni per il match giocato lunedì scorso all’Unipol Domus.

All’andata del 14 dicembre, invece, era stato il prefetto di Cagliari Giuseppe Castaldo a vietare la vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Bergamo. Ora, il provvedimento si sposta in senso opposto, con grande rammarico per il Cagliari Calcio, che ha cercato di mediare con le autorità per rivedere il provvedimento.

L’amarezza è ancora più grande considerando che i rapporti tra i tifosi di Atalanta e Cagliari sono storicamente positivi, senza particolari criticità segnalate. Le risposte ricevute dal club non lasciano però margini di speranza: la limitazione, salvo sorprese, verrà confermata.

