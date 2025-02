E’ cominciata la settimana ‘delle settimane’ in Italia. Questa sera si terrà la prima serata del festival di Sanremo che vedrà, indirettamente, anche la presenza della Sardegna con Andrea Soriga.

Nativo di Cagliari, di fatto sarà una delle presenze fondamentali del festival. Lui infatti è l’hairstylist delle celebrità e ormai non c’è festival, nazionale o internazionale, in cui non venga chiamato.

Tra gli artisti con cui collabora più spesso ci sono anche Gaia, Emma ed Elodie, di cui ormai cura il look da diverso tempo. Così lo ha fatto anche ieri in occasione della serata dedicata al green carpet che prevede la sfilata dei cantanti in gara.

L’artista romana ha sfoggiato uno stile mozzafiato e ha condiviso anche il ‘dietro le quinte’ della sua preparazione, curata appunto da Andrea Soriga, attraverso le sue storie su Instagram.

