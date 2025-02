Il Consigliere regionale di Fratelli d’Italia Gianluigi Rubiu è finito tra gli indagati di un’inchiesta relativa alla discarica per rifiuti “Inerti ex 2A – Ecoinerti srl” di Iglesias.

Secondo quanto avanzato dall’ipotesi del pubblico ministero, all’interno della discarica sarebbero state smaltite grosse quantità di rifiuti non consentiti, poiché tecnicamente destinati ad impianti di categoria superiore.

Tali operazioni ne avrebbero ridotto i costi di smaltimento e ciò avrebbe portato ad un illecito da oltre 191mila euro. All’epoca dei fatti, tra l’aprile del 2021 e il giugno del 2022, il responsabile legale della società era proprio Rubiu.

L’udienza preliminare è stata fissata per il primo aprile e il Gup valuterà se ci sarà materiale sufficiente per dare il via al processo. In totale, sono 11 gli indagati per i quali la Procura ha chiesto il rinvio a giudizio.

