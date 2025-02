La Regione Sardegna accelera nell’utilizzo delle risorse per l’attuazione del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus 2021/2027. I numeri sono stati fortemente positivi nel 2024, a tal punto da fruttare un incremento di quasi il 90% degli importi programmati.

È quanto emerso questa mattina a Cagliari nel corso della riunione plenaria del Comitato di Sorveglianza del PR FSE+ Sardegna che ha visto la partecipazione dei rappresentanti della Regione, della Commissione Europea, dei Ministeri competenti e del Partenariato economico e sociale.

“Dobbiamo prendere atto che nel 2024 c’è stata un’accelerata fondamentale, pari al novanta per cento, sulla programmazione del Fondo sociale europeo, e ciò significa che questo governo regionale, questa giunta e la Presidente Todde tengono particolarmente a lavorare sui bisogni delle persone. Nella seconda metà del 2024, infatti, sono stati pubblicati 15 dei 34 avvisi complessivamente pubblicati finora, raddoppiando gli importi programmati. Il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare in questa direzione” ha spiegato l’assessora al Lavoro, Desirè Manca.

Secondo l’Autorità di Gestione, Eugenio Annicchiarico, il prossimo obiettivo è quello del superamento di soglia 100 milioni. “I dati di attuazione ci consentono, inoltre, di affermare la piena attualità della strategia di attuazione del Programma finalizzata in particolare alle politiche di inclusione sociale e lavorativa delle persone più vulnerabili, in piena coerenza con il Pilastro europeo dei diritti sociali e le Raccomandazioni Specifiche per l’Italia del 2024”.

Il monitoraggio dei target intermedi evidenzia progressi significativi nel sostegno ai disoccupati di lungo periodo e nei percorsi di formazione, mentre si rendono necessarie azioni aggiuntive per favorire l’inserimento lavorativo di giovani e lavoratori autonomi.

