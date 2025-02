La Lega Sardegna è pronta a tornare alle urne. Lo ha rivelato il coordinatore regionale Michele Ennas con una nota, rivolgendosi direttamente (senza citarla) alla Presidente Alessandra Todde.

“Per rispetto dei cittadini occorrono nuove elezioni regionali. La Lega in Sardegna è pronta, nei prossimi giorni sono in programma una serie di manifestazioni. L’obiettivo è andare alle urne in tempi rapidi, vincere e raddoppiare iscritti ed eletti”.

