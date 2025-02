Scie chimiche in Sardegna? Assolutamente no. Ma certamente le scie presenti sui cieli sardi, da nord a sud, hanno smosso teorie di complottismo sui social e non solo. A smontare il caso è intervenuto il meteorologo Dario Secci.

“Volevo rassicurare tutti che due aerei #Militari, partiti dalla base di Decimomannu, stavano facendo esercitazione ad alta quota. Nessuna SCIA CHIMICA, rilassatevi” ha scritto sul proprio profilo Facebook, smentendo sul nascere ogni possibile teoria.

I due aerei dell’Aeronautica Italiana hanno compiuto una serie di acrobazie e di esercitazioni in tutta l’isola: avvistamenti e foto sono spuntate dall’hinterland di Cagliari all’Oristanese, passando per l’Ogliastra e per Sassari. Nel cielo sono rimaste le forme di alcuni cerchi e alcuni spirali. Qualcuno ci ha visto persino la forma di alcuni cuori.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it