Rinvio a giudizio con l’accusa di tentato omicidio per una donna che il 18 ottobre del 2023 abbandonò a Osilo il figlio appena nato sotto un’auto parcheggiata.

Questa è stata la richiesta da parte della Procura di Sassari a cui l’avvocato difensore della donna ha risposto con la scelta del rito abbreviato condizionato, ad un’audizione da parte di una psichiatra, davanti al Gup.

Secondo la ricostruzione dei fatti dell’epoca, la donna una volta partorito aveva abbandonato il piccolo per strada. Il neonato era stato poi trovato dalla madre della donna, ignara del fatto che la figlia fosse incinta.

Il bambino, in ipotermina, era stato così portato in ospedale e la donna era stata prima ricoverata e poi arrestata. Inizialmente il Gip aveva derubricato l’accusa, ma in seguito è stato accolto il ricorso della Procura che ha riqualificato il reato in tentato omicidio.

