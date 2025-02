Al San Francesco di Nuoro si festeggia un traguardo importante. Come annunciato dall’assessore alla sanità Armando Bartolazzi, arriva un centro per la senologia.

Un fattore che dunque potrà evitare lunghi viaggi alle donne che avranno necessità di interventi: “Al San Francesco partirà un centro per il trattamento della neoplasia mammaria, che prevede la presenza di due chirurghi senologici ed un chirurgo plastico” ha annunciato Bartolazzi

“Un primo passo importante – prosegue l’assessore – verso la costruzione di quella filosofia di rete che nelle intenzioni dell’esecutivo regionale dovrà animare lo spirito della nuova rifunzionalizzazione sanitaria regionale”

Bartolazzi poi conclude: “Questo significa che le pazienti del centro Sardegna non dovranno più spostarsi a Cagliari o in altri centri per fare l’operazione, ma tutto il percorso, dalla diagnosi al trattamento al follow up potranno essere fatti a Nuoro”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it