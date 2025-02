Si è spenta all’età di 53 anni Roberta Sanna, portata via da un tumore che le era stato trovato nel 2022. Un lutto che è stato particolarmente sentito a Cagliari, dove la donna era molto conosciuta.

Sanna infatti si è spesa tanto durante la sua vita per la difesa dei diritti delle donne e delle persone più fragili. Inoltre, è stata fondamentale anche per la promozione di diversi festival culturali di rilievo nella città.

L’altra sua grande battaglia è poi sempre stata la difesa della causa palestinese. Faceva parte infatti dell’associazione “Sardegna Palestina” e aveva curato anche le grafiche di “Al Ard Film Festival”, manifestazione cinematografica dedicata alla promozione della cultura e dell’arte del mondo arabo e palestinese.

Sui social sono tante le attestazioni di affetto, come quella dell’associazione Sardegna Palestina: “Apprendiamo con dolore e sgomento della scomparsa di Roberta Sanna, compagna e amica di lunga data della nostra Associazione”.

Commovente anche il messaggio lasciato da “Su Tzirculu“, il circolo in cui Roberta andava anche a vedere le partite del suo Cagliari: “Se n’è andata la notte scorsa e ci manca già. Ci mancherà nelle lotte per la Palestina libera, per l’antifascismo. Ci mancherà quando guarderemo il Cagliari senza di lei e ogni giorno per l’affetto che aveva per noi. Ci mancherà la vicinanza e il contributo immancabile alle attività del circolo. Sabato alzeremo un bicchiere tutte e tutti insieme in tuo onore. Ciao Roberta”

