Due bambine con senso di responsabilità e un grande cuore. Emilia e Francesca hanno 8 anni e con un biglietto lasciato in una piazzetta di Genneruxi hanno commosso i residenti. A raccontare l’episodio l’assessora comunale Luisa Giua Marassi.

“Ci sono piccole storie nella nostra città che meritano di essere raccontate. Perché risvegliano quel senso di appartenenza che ci aiuta ad amarla e rispettarla sempre più” scrive sui social l’esponente della Giunta Zedda.

“È la storia di due bambine di Cagliari, Emilia e Francesca, entrambe di 8 anni, che nel pomeriggio di domenica scorsa sono uscite con i loro pattini pronte a giocare nella piazzetta davanti a via dei Vittorini, nel cuore del quartiere Genneruxi. Ad attenderle, però, non c’era lo spazio libero che immaginavano, bensì una distesa di vetri rotti e rifiuti. Scenari di incuria e mancanza di regole che da diversi mesi l’Amministrazione Comunale si sta impegnando a rimuovere contro l’incalzare indiscriminato degli incivili”.

Da qui la scelta: pulire la piazzetta e disegnare due cartelli per chiedere il rispetto di quello spazio. “Con orgoglio e determinazione, li hanno appesi lì, in prossimità della scuola di Genneruxi, in modo che tutti potessero vederli”.

Giua Marassi sottolinea l’importanza del gesto. “È una storia che ha tanti significati questa. E non solo perché le protagoniste sono due bambine, ma perché dal loro gesto, e dal loro cuore, nasce un ponte di cooperazione ambientale e spirito civico che ci insegna davvero tanto”. Oggi è previsto l’intervento del servizio Ecologia urbana del Comune per liberare definitivamente lo spazio.

