Nel corso della notte, i Carabinieri della Stazione di Pula hanno arrestato un 33enne disoccupato del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’operazione è nata da un controllo mirato sulla persona, già nota alle forze dell’ordine per precedenti segnalazioni.

Il suo nome infatti era emerso più volte nelle ultime settimane come soggetto attivo nello spaccio. Per questo motivo, i Carabinieri avevano intensificato la sorveglianza, monitorandone movimenti e abitudini con servizi discreti di osservazione.

Durante la notte, i militari lo hanno notato aggirarsi con atteggiamento sospetto in una via poco illuminata e hanno deciso di fermarlo per un controllo. La perquisizione personale ha portato al ritrovamento di una sigaretta artigianale contenente marijuana, circostanza che ha spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti con una perquisizione domiciliare.

All’interno della sua abitazione sono stati trovati 26 grammi di marijuana suddivisi in dosi, 2 grammi di eroina già confezionata, 0,4 grammi di ketamina, 640 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio, e materiale per il confezionamento della droga. Gli elementi raccolti hanno confermato l’ipotesi di un’attività illecita ben organizzata.

Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima, previsto per la mattinata odierna su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

