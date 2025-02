Un uomo di 45 anni di origini sarde, Manuel Vargiu, è morto in maniera tragica a Valbrembo (provincia di Bergamo), colpito in testa da un bullone.

Vargiu stava lavorando come meccanico esterno nei Vivai Cattaneo. Era impegnato nella manutenzione di un macchinario per tagliare la legna quando un bullone è stato espulso come un proiettile e lo ha colpito alla testa.

Purtroppo per lui non c’è stato nulla da fare: nonostante l’arrivo dei soccorsi, è stato dichiarato morto sul colpo. L’autorità giudiziaria ha disposto il fermo della salma per accertamenti.

Le indagini del caso sono state affidate ai carabinieri della Compagnia di Zogno, intervenuti insieme ai tecnici della Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro di Ats Bergamo.

La vittima lascia una moglie e un figlio di 17 anni.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it