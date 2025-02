Elodie ha vissuto una seconda serata di Sanremo 2025 carica di complimenti sia sui social che sul web. Merito dell’abito firmato Gucci e dal grande lavoro del suo staff, di cui fa parte Andrea Soriga.

L’hairstylist sardo ha impreziosito il look della cantante con uno stile da Diva che ha incantato platea e addetti ai lavori.

Tanti i commenti entusiasti sul web. Per Vanity Fair, Elodie è “oggettivamente incriticabile”. Per DiLei, “Elo-dea è una spanna sopra tutti”. Clio Make-Up fa notare che “la cantante ha ipnotizzato il pubblico dell’Ariston sfoggiando un look da vera diva. Il colpo di grazia? Le frange che davano movimento alla linea a sirena emanando vibes da dive d’altri tempi”.

Fanpage elogia Elodie come una “vera diva con la D maiuscola”. A colpire nel segno è stata soprattutto l’acconciatura, con beach waves ad effetto wet.