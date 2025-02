Parte a marzo la campagna vaccinale degli ovini in Sardegna riguardante la lingua blu. Lo hanno annunciato gli assessori Gianfranco Satta (Agricoltura) e Armando Bartolazzi (Sanità) in conferenza stampa.

La campagna dovrà concludersi entro e non oltre il mese di luglio. A disposizione ci saranno 3 milioni di dosi per il sierotipo BTV8 e 350 mila per il BTV4. Mentre 1,2 milioni di dosi sono in corso d’acquisto da parte dell’Izs (Istituto zooprofilattico).

Accoglie con favore la notizia Confagricoltura Sardegna, attraverso le parole del presidente Stefano Taras.

“Non possiamo che accogliere con particolare favore l’impegno della Regione a far partire le vaccinazioni, così come avevamo richiesto più volte nei tavoli istituzionali e con appelli pubblici, nei tempi giusti per le greggi. Se le tempistiche saranno confermate, per la prima volta, si inizieranno a trattare gli ovini ai primi di marzo attraverso il personale dei servizi veterinari Asl o con i veterinari di fiducia contattati dagli imprenditori agricoli”.

