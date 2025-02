I due parlamentari sardi del partito democratico Silvio Lai e Marco Meloni hanno denunciato, attraverso una nota, i tagli delle risorse della Sardegna effettuati dal Governo.

Si tratta dei conti dei tagli della legge di bilancio 2025 e la cifra ammonta a circa 50 milioni di euro e sarebbe dovuta essere ripartita nei prossimi 5 anni, dal 2025 al 2029 compresi.

Si tratta di fondi che riguardavano lo stanziamento di risorse per i comuni italiani e per gli enti locali dell’isola: “I comuni saranno costretti a tagliare i servizi ai cittadini o ad aumentare le tasse locali per fare tornare i conti nei loro bilanci, già in difficoltà a causa degli effetti della inflazione e degli aumenti contrattuali” hanno affermato i parlamentari.

“Cagliari – proseguono – subirà in 5 anni 5.723.527 euro di tagli, Sassari 2.940.099 euro, Olbia 1.744.844 euro, Tempio 399.780, Nuoro 825.662 euro, Lanusei 170.993euro, Oristano 810.552 euro, Iglesias 675.718 euro, Carbonia 713.064 euro, Quartu S. Elena subirà un taglio complessivo di 1.337.956 euro”.

Lai e Meloni poi denunciano ancora: “Il tutto per coprire le spese pazze che il Governo sta facendo, dal Ponte sullo stretto ai centri in Albania, alle sanatorie e rottamazioni varie. In sintesi: regali agli evasori fiscali e aumento della pressione fiscale, alla faccia delle tante promesse elettorali della Meloni e di Salvini”.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it