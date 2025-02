Due donne anziane sono state investite nella giornata odierna a Nuoro in due circostanze differenti.

Il primo incidente si è verificato nel pomeriggio in via Convento. Una donna infatti stava attraversando la strada fuori dalle strisce pedonali ed è stata travolta da un’auto. Sul posto si è poi recata la polizia locale insieme ai soccorsi.

Il secondo fatto si è verificato invece intorno alle 19 in via Ballero. Anche in questo caso, la signora anziana stava attraversando la strada, stavolta sulle strisce pedonali, ma è stata colpita in pieno da un veicolo.

Anche in questo caso, si sono precipitati subito sia la polizia che il 118 e la donna è stata poi trasportata in ospedale. Stando a quanto comunicato, ha riportato delle ferite ma al momento dell’arrivo dei mezzi era cosciente.

