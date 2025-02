Il Comune di Cagliari ha voluto celebrare il compleanno di Costantino Mereu, un “giovanotto” che quest’oggi ha raggiunto la veneranda età di 104 anni.

Nato ad Aritzo nel 1921, Mereu ha lavorato per tanti anni come minatore e poi come ferroviere, attraversando anche il periodo della Seconda Guerra Mondiale. Dal 1977 invece ha risiede a Cagliari.

Ai festeggiamenti ha partecipato anche l’amministrazione comunale della città attraverso la presenza di Marco Benucci, presidente del Consiglio comunale, che ha portato i saluti del sindaco Zedda.

“È un onore celebrare un concittadino che con la sua storia incarna i valori della resilienza e della dedizione alla famiglia e al lavoro” ha affermato il presidente Benucci. “La sua longevità è motivo di ispirazione per tutti noi”.

