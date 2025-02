La quarta serata del Festival di Sanremo avrà il sapore di Sardegna. Al fianco del direttore artistico Carlo Conti, saranno presenti alla co-conduzione Mahmood e Geppi Cucciari, in una serata dedicata alle cover.

Intanto i due hanno già dato spettacolo sui social. Mahmood ha condiviso sulle sue stories un video in cui si diverte a improvvisare la coreografia di Cuoricini, il brano dei Coma Cose in gara al Festival, insieme a Geppi Cucciari.

I due si sono esibiti nell’ormai virale gesto del cuore, prendendosi per mano come fanno i due artisti in gara nella coreografia della canzone.

