Un giovane rider in scooter è stato travolto nella notte ad Alghero, in via Leonardo Da Vinci, da un’auto che, dopo il violento impatto, si è data alla fuga senza prestare soccorso. A bordo del veicolo c’erano almeno due persone, che hanno abbandonato il luogo dell’incidente lasciando il ragazzo ferito sull’asfalto.

Il giovane, sbalzato dalla moto, ha battuto la testa contro la finestra di un’abitazione al piano terra prima di cadere rovinosamente a terra. Nonostante fosse cosciente, ha riportato traumi importanti ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Civile di Alghero. Le sue condizioni destano preoccupazione.

Nel frattempo, i Carabinieri si sono immediatamente messi sulle tracce dell’auto pirata. Anche se non ci sono ancora conferme ufficiali, sembra che i responsabili siano stati individuati poco dopo la mezzanotte nei pressi dell’uscita di Alghero, sulla strada in direzione di Olmedo e Sassari.

