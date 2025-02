Svolta clamorosa nelle indagini sul giovane rider travolto ieri notte ad Alghero, in via Leonardo Da Vinci, da un’auto che si è poi data alla fuga. A bordo della vettura, una Bmw che è risultata essere stata rubata, viaggiavano tre persone. Il mezzo, dopo aver colpito il motociclo, ha proseguito la corsa per alcuni metri danneggiando cinque auto parcheggiate. A quel punto i tre occupanti sono fuggiti a piedi.

Il 23enne rider nel frattempo è stato sbalzato dallo scooter e ha battuto la testa contro la finestra di un’abitazione al piano terra, rimanendo poi sull’asfalto. Al momento è all’ospedale Civile, cosciente e non in pericolo di vita, ma ha riportato traumi significativi.

I Carabinieri si sono immediatamente messi sulle tracce dei responsabili e, nella notte, sono riusciti a rintracciarli e portarli in caserma. Il conducente, un giovane di 24 anni, è stato arrestato.

