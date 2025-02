Proseguono le indagini sulla morte di Franco Pilo, l’uomo di 79 anni il cui cadavere è stato trovato in un casolare situato in località Viziliu a Sassari. Quest’oggi infatti sono stati rilasciati i tre fratelli, fermati ieri.

Da un lato, non sono state rinvenute tracce di oggetti che potrebbero aver colpito l’uomo. Pertanto, secondo gli inquirenti, la causa del decesso sarebbe da ricondurre ad una caduta che avrebbe causato una frattura cranica.

Dall’altro, i tre fratelli sono stati appunto rilasciati dopo un lungo interrogatorio in cui non sono emersi elementi decisivi per le indagini.

Le indagini dunque proseguono e nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia che proverà a chiarire le cause della morte di Franco Pilo.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it