Grande gioia a Sassari quest’oggi dove è stata posta la prima pietra per il nuovo padiglione Materno Infantile dell’Azienda ospedaliera universitaria.

Un evento molto atteso da parte della comunità e che rappresenta un passo in avanti della sanità per tutto il Nord Sardegna. Il progetto complessivo ha visto un investimento che si aggira intorno ai 95 milioni di euro e prevede non solo la realizzazione del nuovo padiglione Materno Infantile.

Oltre ad esso infatti, si realizzerà la costruzione di un edificio d’ingresso dotato di zona accoglienza, sportelli per prenotazioni e casse ticket, circa 60 ambulatori e la creazione di una “main street” che collegherà il nuovo ingresso, le stecche e i reparti delle Malattie infettive.

Per quanto riguarda le tempistiche invece, si stima che tutte le operazioni possano essere compiute entro 1680 giorni.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it