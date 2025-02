Un uomo a Tempio è stato arrestato con l’accusa di aver violentato e rapinato l’ex compagna, minacciandola anche con un coltello.

Stando alle ricostruzioni, la donna aveva denunciato l’uomo accusandolo di averla violentata in una casa situata nelle campagne di Tempio, minacciandola con un coltello.

La questione però non si sarebbe fermata lì. Le indagini successive infatti hanno fatto emergere anche altri aspetti terribili della vicenda. In un’altra occasione, l’uomo avrebbe preso lei e l’amica, poi le avrebbe legate e in seguito avrebbe chiesto loro dei soldi puntando un coltello contro di loro.

A seguito di queste testimonianza, è scattato il codice rosso e i Carabinieri, nel loro sopralluogo, hanno trovato ulteriori prove che incriminerebbero l’uomo. Perciò, una volta rintracciato, è stato arrestato.

