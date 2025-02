Il Gewiss Stadium di Bergamo si prepara ad accogliere la sfida Atalanta-Cagliari, valida per la 25ª giornata della Serie A 2024/2025. Il match è in programma questo pomeriggio, sabato 15 febbraio 2025, con fischio d’inizio alle ore 15:00.

Dopo l’impegno in Champions League, la squadra di Gian Piero Gasperini torna a concentrarsi sul campionato con l’obiettivo di consolidare la propria posizione tra le prime tre della classifica. Dall’altra parte, il Cagliari di Davide Nicola cerca punti preziosi per la lotta salvezza, dopo il successo sofferto ma fondamentale per 2-1 contro il Parma.

Probabili formazioni

Per i nerazzurri, torna disponibile Carnesecchi tra i pali, mentre in difesa Gasperini dovrebbe confermare Posch, Hien e Djimsiti, con Kolasinac ancora indisponibile. Sugli esterni l’ex rossoblù Bellanova e Ruggeri sembrano favoriti su Cuadrado e Zappacosta, mentre a centrocampo Brescianini e Samardzic agiranno a supporto di Retegui in avanti.

Sul fronte rossoblù, Nicola dovrà fare a meno di Gaetano per infortunio. Il principale dubbio riguarda la fascia sinistra, dove Coman insidia Felici, sebbene quest’ultimo resti il favorito. Per il resto è atteso lo stesso undici che ha iniziato la gara col Parma.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pasalic, Ruggeri; Samardzic, Brescianini, Retegui.

All. Gasperini.

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Mina, Luperto, Zappa, Augello; Adopo, Makoumbou; Zortea, Viola, Felici; Piccoli.

All. Nicola.

Dove vedere Atalanta-Cagliari

Il match sarà trasmesso in diretta su Dazn, accessibile tramite smart TV, console (Xbox e PlayStation) e dispositivi come Timvision Box, Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Gli abbonati Sky che hanno attivato il pacchetto “Zona Dazn” potranno seguire la gara anche sul canale Dazn 1 (214 di Sky).

