Il Cagliari pareggia 0-0 contro l’Atalanta e porta a casa un punto d’oro al Gewiss Stadium. Poche emozioni in campo, ma prova tatticamente impeccabile dei rossoblù. Le pagelle:

Caprile 7: Qualche sbavatura in fase di impostazione, ma fortunatamente è bravo nelle situazioni decisive, anche se l’Atalanta non lo impegna troppo. Nel finale salva tutto su Vlahovic, ed è una parata che vale la partita.

Mina 7: Non fa toccare palla a Retegui, tanto che Gasperini lo sostituisce. Domina su tutti i duelli.

Luperto 6,5: Attento su tutti i palloni, la coppia con Mina è un muro per la Dea.

Zappa 6,5: Dalle sue parti non si passa, bravo in alcune chiusure e nei raddoppi insieme a Mina.

Augello 6,5: Si propone poco in fase offensiva, ma riesce ad annullare tutte le iniziative dei padroni di casa. In difesa è impeccabile.

Adopo 6: La corsa non manca e macina chilometri.

Makoumbou 6: Qualche finezza evitabile, ma comunque una prestazione di sostanza.

Deiola 6: Forza fisica, intensità e coraggio a proporsi anche sulla trequarti. Oggi di sicuro non gli si può rimproverare nulla. (78′ Marin sv)

Zortea 6,5: Una spina nel fianco per la fascia sinistra nerazzurra.

Felici 6: Gioca piuttosto basso, ma è bravo a proporsi nelle ripartenze. (66′ Coman 6: Forse poteva crederci un po’ di più su una bella palla che gli passa davanti per un soffio in ottima posizione)

Piccoli 6: Osservato speciale degli uomini di Gasperini, ma si difende bene lottando su tutti i palloni. (90′ Pavoletti sv)

Nicola 6,5Non sbaglia nulla, forse si poteva cambiare prima per aggredire un’Atalanta apparsa stanca, ma di sicuro la sua lettura non è comunque errata. Porta a casa un punto d’oro e tiene la porta imbattuta in uno dei campi più difficili della Serie A.

