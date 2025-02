Non si è conclusa venerdì 14 febbraio l’avventura di Mahmood al Festival di Sanremo 2025. Il cantante sardo-marocchino si gioca il bis e sarà il super ospite della serata.

Dopo aver co-condotto la quarta serata e aver portato in scena un medley dei suoi brani, Mahmood salirà nuovamente sul palco per presentare in anteprima il singolo “Sottomarino”.

