Tremendo incidente stradale in serata al km 111 della ex 125 in agro di Jerzu: una donna si trova ricoverata all’ospedale di Lanusei in gravi condizioni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Lanusei, una ambulanza del 118 e i carabinieri di Jerzu.

Per cause in corso di accertamento, l’auto dopo aver divelto diversi metri di guardrail è uscita fuori dalla sede stradale finendo in un campo sottostante.

A seguito dell’incidente, come riporta una nota dei vigili del fuoco, una donna incinta – seduta nel lato passeggero – è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, riportando gravi conseguenze. Si è reso necessario il ricovero in codice rosso all’ospedale di Lanusei.

