C’è chi lo canticchia già e afferma che se avesse partecipato al Festival di Sanremo avrebbe vinto: il nuovo singolo di Mahmood è piaciuto tantissimo al pubblico anche se vi è stato un “ma…”

Nulla contro il cantante o il suo pezzo, semplicemente il fatto che lo abbia cantato dopo che era stata stilata la classifica. Tanti utenti sui social hanno infatti scritto che in preda alla ‘rabbia’ per i primi 5 classificati non sono riusciti a godersi pienamente la canzone.

“Dove si vota per Mahmood come vincitore del festival?” scrive qualcuno, “Canzone stupenda ma purtroppo io incapace di concentrarmi dopo quello scempio di classifica” aggiunge un altro utente.

Uno stato d’animo che è stato condiviso da tanti spettatori, come viene testimoniato dalla presenza di centinaia di commenti simili.

