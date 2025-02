Che colpo della Torres ad Arezzo: i rossoblù vincono per 1-0 con un gol di Guiebre sul finale del primo tempo e riducono a cinque i punti di distanza dalla testa della classifica del girone B.

Non una gara semplice per i sassaresi, che nella prima frazione hanno rischiato tanto di andare in svantaggio. Almeno due nitide occasioni (con una traversa) per i toscani. Poi nel finale di tempo il gol di Guiebre ha cambiato completamente l’inerzia della sfida.

Nella ripresa una Torres più in palla ha rischiato in diverse occasioni di raddoppiare, senza mai trovare il colpo vincente. Ma pochi problemi, con l’Arezzo che si è spento a poco a poco.

Il pareggio dell’Entella consente ai rossoblù di rosicchiare due punti alla capolista. In attesa che giochi la Ternana, la Torres vede più vicino l’obiettivo di giocarsi un rush finale di stagione palpitante.

