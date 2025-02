Chiuso dall’intoccabile coppia composta da Mina e Luperto, il difensore argentino José Palomino cerca una nuova avventura dove giocare con più continuità. L’ex Atalanta è finito nel mirino del Talleres, club del suo Paese natale che vorrebbe prelevarlo subito, dato che il mercato in Argentina chiude il 12 marzo per i giocatori provenienti dall’estero.

Il giocatore è già convinto della proposta e sarebbe disponibile a lasciare il Cagliari da subito. Tuttavia il club di Giulini ha dei dubbi dovuti all’ampiezza della rosa nel suo ruolo, visto che a gennaio ha già fatto partire Wieteska senza rimpiazzarlo.

C’è poi un discorso tecnico che riguarda le qualità di Palomino, difensore sempre pronto quando chiamato in causa e alternativa perfetta a Mina. Proprio il colombiano ha alle spalle una carriera costellata di infortuni e rinunciare alla copertura sicura di Palomino è difficile. La situazione è dunque in fase di valutazione, con il giocatore che vuole giocare di più ed è pronto a spingere per il trasferimento.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it