“Viviamo nel caos più totale da mesi e mesi”. Così Vitalia Secci, Dirigente del sindacato NurSind e Segretaria Amministrativa, annunciando che il sindacato delle professioni infermieristiche proseguirà nello stato di agitazione già in atto da due mesi.

“Nell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Cagliari prosegue lo stato di anarchia, di caos organizzato che sta degenerando a causa del fatto che la dirigenza aziendale latita da mesi e non dà nessuna risposta ai problemi dei lavoratori” prosegue Secci.

“Dove sei?” Questa è la domanda rivolta al Direttore generale e scritta a caratteri ben evidenti nel volantino di protesta che gira tra gli operatori sanitari. NurSind ha anche inviato una missiva all’assessore regionale della Sanità Armando Bartolazzi, nella quale si legge che: “risulta inqualificabile l’atteggiamento assunto dalla Direzione, permeato di continue prevaricazioni delle regole stabilite dal Ccnl. Nonostante poi le continue diffide, culminate nel vano tentativo di conciliazione davanti al prefetto l’11 dicembre scorso”.

NurSind sottolinea come l’Azienda continui a non fornire alcun dato contabile sulla rendicontazione delle risorse spese nel 2024 rendendo impossibile ogni tipo di partecipazione sindacale. Il sindacato denuncia anche la mancanza di dotazione organica, che ha portato a un rapporto infermiere paziente 1:15.

“L’elenco dei disordini è lungo, il caos regna sovrano, l’Azienda latita – ha proseguito Luca Casula, dirigente del sindacato NurSind- nessuno ci ha comunicato la consistenza dei fondi contrattuali 2024 inficiando di fatto una possibile contrattazione e determinando un implicito danno economico ai lavoratori, non comunicando con le Ooss e accusandole, nel paradosso, di scarsa collaborazione”.

Il sindacato sottolinea inoltre come vi siano diverse criticità operative e strutturali alle quali non si fa fronte: carenza di spogliatoi, stipetti, spazi dedicati ai sindacati. E soprattutto come si sia fortemente in ritardo su questioni di grande rilevanza nella trattativa, come la mancata selezione degli incarichi di coordinamento prevista dal contratto con quasi tutte le strutture ormai scoperte da anni.

