La finanziaria continua ad essere al centro del dibattito politico sardo e l’opposizione critica la giunta Todde per aver “liquidato con superficialità” le richieste dei comuni. Parola in particolare di Paolo Truzzu e dei consiglieri Fausto Piga e Cristina Usai.

I tre hanno emesso un comunicato congiunto e attaccano il governo regionale: “Anche per i fondi destinati agli enti locali, la Giunta Todde, supportata dalla propria maggioranza, si distingue nella disciplina dello scaricabarile, che, dall’inizio della Legislatura, è diventata una consuetudine per giustificare le tante promesse disattese“.

“Inaccettabile – prosegue la nota, rivolta in particolare all’assessore agli Enti locali Spanedda – che le legittime richieste dei Comuni sardi vengano liquidate con tanta superficialità dall’Assessore, che dimostra chiaramente quale sia la distanza dell’attuale Giunta rispetto alle esigenze delle Amministrazioni locali”

Poi ci si concentra sulla finanziaria: “È fondamentale approvare in tempi brevi la ‘Finanziaria 2025‘, perché senza il bilancio approvato la Regione non potrà trasferire tempestivamente ai Comuni le somme necessarie per l’assistenza sociale e per le opere pubbliche, risorse fondamentali per famiglie e imprese”.

“Nei prossimi mesi – conclude la nota – questi ritardi saranno scaricati sui Sindaci, che, dovendo fare i salti mortali per recuperare il tempo perso dalla Regione, saranno ingiustamente esposti alle critiche dei cittadini legittimamente infastiditi dai ritardi”.

