Si avvicina alla conclusione il processo di Tempio riguardante Ciro Grillo e i suoi amici genovesi, accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una ragazza. Quest’oggi era in programma l’audizione di un testimone che però per la terza volta non si è presentato.

Per questo motivo, il giudice ha deciso di revocarlo, considerato anche l’avanzamento del processo. Tuttavia, l’udienza odierna si è conclusa con il deposito di nuove memorie da parte degli avvocati di parte civile, una mossa che ha in parte spiazzato la difesa.

Gli avvocati della difesa hanno infatti parlato di “situazione anomala”, su cui comunque si farà luce in occasione della prossima udienza.

Il ritorno in aula infatti è stato fissato per il 24 marzo, quando si terrà un’udienza tecnica, e poi si fisseranno le date per le conclusioni. L’ipotesi è che possa arrivare una sentenza definitiva già prima dell’estate.

