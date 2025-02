L’ex arbitro Gianpaolo Calvarese non è apparso per nulla convinto dell’annullamento della rete di Brescianini in Atalanta-Cagliari. Anzi, il fischietto ha criticato sui social la decisione presa dalla terna arbitrale e dal Var.

Ripercorrendo quanto successo, in occasione di un calcio d’angolo il difensore atalantino Posch salta e ostacola Caprile in uscita. A quel punto, la palla passa e Brescianini a porta vuota deposita la sfera in rete. L’arbitro decide quasi subito di annullare il gol e poco dopo arriva anche la conferma da parte del Var.

Secondo Calvarese però la rete sarebbe dovuta essere convalidata, in quanto il contrasto tra Caprile e Posch sarebbe stato un normale contrasto di gioco: “C’è un cross sul quale sia Posch che Caprile sembrano saltare in maniera corretta, regolare e non fallosa, provando ad arrivare sul pallone. Insomma, sembra il contatto sia soltanto uno scontro di gioco, consequenziale alla contesa del pallone”.

“Comunque – prosegue l’ex arbitro – si tratta di una situazione sulla quale, ne sono convinto, qualsiasi fosse stata la decisione del campo, comunque il VAR non sarebbe intervenuto“.

Eppure a Cagliari ci si ricorda bene che non è proprio così. Basta fare un salto indietro allo scorso anno, quando Viola segnò un gol bellissimo contro l’Empoli. Tuttavia, la rete venne annullata per un contrasto minimo tra Pavoletti e proprio Caprile, che in quella occasione difendeva i pali della porta azzurra.

Dopo una lunga revisione al Var, che fu anche oggetto di discussione nelle trasmissioni post gara, si decise di annullare la rete. Insomma, per una volta almeno si è presa una decisione in modo uniforme.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it