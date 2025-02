Nei viaggi all’estero spuntano sempre curiosità particolari. Una di queste l’ha resa nota il cantante livornese Enrico Nigiotti e l’ha subito rilanciata Leonardo Pavoletti sui social.

Nigiotti è in vacanza in un resort in Africa e mentre era intento a fare colazione ha notato qualcosa di particolare: un turista con la maglia rossoblù di Pavoletti.

“Leo, quando sono entrato nel resort la gente aveva la maglia di Beckham, la maglia di Ronaldo.. ho fatto: qua solo una maglia puoi avere” ha raccontato Nigiotti, indicando il ragazzo alle sue spalle con la maglia di Pavogol.

Nel video, una didascalia: sei il più bomber anche in Africa.

