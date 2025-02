Il Mercato San Benedetto di Cagliari vivrà il suo ultimo giorno di apertura, prima della riqualificazione, il primo di marzo. Dopo di che gli operatori si sposteranno nella nuova struttura temporanea, dove potranno incontrare i clienti a partire da martedì 18 marzo.

“Una decisione che non condivido”. Così Roberto Mura, consigliere comunale di Alleanza Sardegna, fa sapere la propria contrarietà alla chiusura di 17 giorni.

“Purtroppo si è realizzato ciò che abbiamo cercato di evitare per settimane: ma vi sembra possibile che dal 1° al 18 marzo il mercato di San Benedetto sarà chiuso? Chiudere il Mercato, anche solo per UN GIORNO, significa creare enormi disagi per i clienti e gravi danni per i commercianti: un periodo di chiusura forzata significa mancati guadagni. Io non ci sto! Spero che questa decisione venga ridiscussa e che vengano pensati adeguati ristori per tutti gli operatori del Mercato”.

