Scontro tra centrodestra e Campo largo sul tema del Fondo unico per gli enti locali, strumento indispensabile per trasferire le risorse dalla Regione ai Comuni. Nei giorni scorsi l’assessore degli Enti Locali, Francesco Spanedda, aveva denunciato i tagli del governo nazionale ai Comuni sardi per un totale di 50 milioni fino al 2029, scatenando però le reazioni della minoranza.

Fratelli d’Italia aveva accusato la Giunta di fare “scaricabarile” sulla riduzione dei fondi, così come Ivan Piras di Forza Italia si è detto preoccupato “perché nella Finanziaria proposta dalla Giunta non c’è un euro in più per il Fondo unico”.

A intervenire sulla polemica è ora l’assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, che prova a scacciare i dubbi sull’operato dell’esecutivo. “Trovo paradossale l’intervento di alcune forze politiche del centrodestra, che in Sardegna accusano la Giunta regionale di non finanziare adeguatamente i comuni – incalza il vice presidente dem della Giunta – mentre, a Roma, quelle stesse forze politiche che guidano il governo nazionale, dispongono consistenti tagli, circa 50 milioni di euro, ai trasferimenti per i comuni stessi”.

E prosegue: “In attesa del confronto relativo alla quantificazioni del fondo unico, sul quale si conferma la disponibilità a venire incontro alle esigenze manifestate dagli enti locali, attenderei la pubblicazione del disegno di legge della giunta per fare valutazioni più approfondite”.

Meloni è sicuro che “risulterà infatti evidente che questa amministrazione regionale sostiene, con risorse aggiuntive in parte corrente, i comuni sardi per far fronte ai costi inerenti servizi di primaria importanza, tra i quali il trasporto scolastico per la scuola dell’obbligo, il supporto agli alunni con disabilità, le rette per l’inserimento in strutture per minori e anziani, i contributi per servizi bibliotecari, a cui si aggiungono anche le risorse dedicate agli investimenti che liberano risorse del fondo unico da parte degli enti”.

Meloni conclude: “Sono certo che dal dibattito delle prossime settimane nelle commissioni e in Consiglio, questa amministrazione regionale, contrariamente a quanto fatto dal governo Meloni, saprà dimostrare con i fatti di saper comprendere e venire incontro alle esigenze e alle priorità manifestate dagli enti locali della Sardegna”.

