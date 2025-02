Botta e risposta tra il consigliere regionale della Lega, Alessandro Sorgia, e l’assessore della Sanità Armando Bartolazzi. Terreno dello scontro l’approvvigionamento dell’insulina salvavita Tresiba, che secondo l’esponente del Carroccio nell’ultimo periodo ha lasciato diversi diabetici senza l’importante farmaco.

“Mentre la maggioranza della Presidente Todde è impegnata in estenuanti litigi per spartirsi poltrone con la riforma sanitaria, i cittadini sardi, in particolare i diabetici, pagano il prezzo più alto delle inefficienze del nostro sistema sanitario” ha tuonato Sorgia. Secondo il consigliere, che ha depositato un’interrogazione urgente, alla base del problema sembrerebbe esserci “una probabile mancata gestione delle gare d’appalto da parte della Regione”.

A spiegare la situazione e rassicurare i pazienti è stato direttamente Bartolazzi. “Nessun problema per i diabetici sardi e nessuna carenza gestionale da parte della Regione. L’appalto con la casa farmaceutica che produce l’insulina Tresiba è stato rinnovato nel mese di marzo 2024 ed è pienamente in vigore: scadrà nel 2027″ fa sapere l’assessore in una nota.

Poi però precisa. “Gli ordinativi sono stati predisposti per tempo, abbiamo verificato con Ares che ha fornito tutte le spiegazioni del caso: c’è stato un ritardo di spedizione di poche ore, che non ha pregiudicato la salute dei pazienti perché comunque il farmaco contingentato è sempre stato nelle disponibilità delle farmacie sarde”.

Anche il presidente di Federfarma Sardegna, Pier Luigi Annis, interviene per rassicurare i pazienti: “La situazione è sempre stata pienamente sotto controllo. Non si tratta di un’inadempienza regionale ma di un ritardo nella spedizione, subito risolto“.

