Proseguono senza sosta le indagini sul duplice omicidio di via Ghibli a Cagliari, che vide la morte dei coniugi Gulisano. Tra i maggiori sospettati resta il figlio 44enne e per questo continuano le analisi sui cellulari.

Telefoni che sono stati spediti a Roma per ulteriori studi, che prenderanno in considerazione anche i computer e i software installati.

Dalle indagini è poi emerso un ulteriore sospetto legato al movente, ovvero quello dei debiti. La procura infatti è al lavoro per indagare se possano essere concrete le segnalazioni relative ad eventuali debiti di Claudio Gulisano, che lo avrebbero portato a chiedere continuamente dei soldi ai genitori.

A rendere noto questo particolare sarebbe stato un militare che pare che in passato avesse ricevuto i due coniugi in caserma, preoccupati per le continue richieste del figlio.

Iscriviti e seguici sul canale WhatsApp

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it