Nella notte di sabato, un uomo alla guida di un’auto si era schiantato contro un veicolo in sosta in via Biasi a Nuoro, causando notevoli danni. A quel punto, l’uomo aveva deciso di fuggire e far perdere le sue tracce, ma non aveva calcolato la presenza delle telecamere.

La scena è stata dunque ripresa interamente e le immagini sono poi state esaminate dal comando di Polizia Locale, che ha individuato e chiamato l’autista, reo di aver compiuto il fatto.

Così, davanti alle prove, non ha potuto far altro che ammettere la propria colpa. L’uomo ora dovrà fare i conti con delle pesanti sanzioni e la decurtazione di punti dalla patente.

