I Carabinieri della Stazione di Pirri hanno arrestato questa notte a Cagliari un 33enne senza fissa dimora, già noto alle forze dell’ordine, per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’intervento è avvenuto nella zona di Sant’Avendrace, in seguito a una richiesta di aiuto giunta al 112 da parte della sorella dell’uomo, che ha segnalato la sua presenza nell’abitazione, nonostante le misure cautelari imposte per precedenti episodi di maltrattamenti in famiglia.

Secondo le prime ricostruzioni, il 33enne sarebbe riuscito a farsi aprire la porta dalla nipote con una scusa, per poi barricarsi in una stanza. La situazione, potenzialmente pericolosa, è stata poi gestita dai Carabinieri, intervenuti per evitare conseguenze tragiche.

I militari hanno negoziato con l’uomo, riuscendo a convincerlo ad arrendersi senza resistenza. Una volta bloccato, è stato condotto presso la Stazione di Cagliari-Villanova, dove è stato trattenuto in attesa del giudizio con rito direttissimo, che si sta svolgendo in queste ore.

