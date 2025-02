Il velocista Filippo Tortu ieri ha ricevuto il famoso “Tapiro d’oro” da parte dell’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli.

Il motivo è da ricondurre alla questione del presunto spionaggio effettuato ai danni del collega Marcell Jacobs da parte del fratello Giacomo.

Secondo le prime informazioni trapelate, Giacomo Tortu avrebbe incaricato una società per dimostrare un supposto doping da parte del campione olimpico dei 100m.

Raggiunto dall’inviato del noto programma satirico, Tortu però è rimasto in ‘silenzio stampa’: “Ho già detto quello dovevo dire, mi fa piacere che siete venuti qui, ma non ho niente da dire“.

Successivamente, il velocista di origine sarda ha aggiunto in modo scherzoso: “Però non ci sta in valigia, preferisco metterlo davanti al letto“.

Prima di incontrare Filippo, Staffelli ha intercettato anche il papà Salvino Tortu, il quale anch’egli si è detto totalmente estraneo alla vicenda.

