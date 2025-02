Un giovane di circa 20 anni avrebbe prima drogato e poi stuprato una ragazza minorenne fuori da una discoteca a Ossi nel 2022. Si è aperto oggi in tribunale a Sassari il processo davanti al collegio, con l’audizione di quattro testimoni.

A denunciare il fatto era stata la stessa vittima dopo qualche giorno. Successivamente, ha dovuto poi affrontare un periodo di ricovero in neuropsichiatria, seguito da una lunga riabilitazione.

Oggi sono state sentite come testimoni la mamma della ragazza e le sue amiche, con cui era in discoteca. Secondo quanto riferito, la ragazza si era allontanata con il giovane, rientrando poi in condizioni terribili.

Le amiche hanno raccontato che aveva parecchia terra tra i vestiti, un taglio netto sul petto e altre ferite nel corpo. Inizialmente, la ragazza non aveva riconosciuto né le amiche né la mamma, che era venuta a prenderla. Poi, una volta a casa e tornata in sé, avrebbe raccontato quanto accaduto.

