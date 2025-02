Gaffe in consiglio regionale da parte del consigliere del Movimento 5 stelle Emanuele Matta. Il pentastellato, in Aula, legge male la disposizione all’ordine del giorno scatenando subito l’ilarità del web.

L’errore riguarda l’errata lettura di “Sos Enattos” che il consigliere regionale ha pronunciato come S.o.s Etannos. Ai critici dei social la gaffe non è passata inosservata. Ma il consigliere ha spiegato di essere dislessico come spiegato in questo articolo.

