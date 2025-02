Per un pomeriggio intero, il video del consigliere regionale Emanuele Matta che legge male “Sos Enattos” (rilanciato da una nota pagina social di satira politica) ha percorso il web scatenando l’ilarità di tantissime persone.

L’esponente dei 5 Stelle ha voluto spiegare sui social il perché di quella che è apparsa una gaffe. Una lettura errata sulla quale hanno imperversato soprattutto militanti di centrodestra. E a loro si rivolge, mettendo in luce una difficoltà personale sul quale si è fatto fin troppo sarcasmo.

“Durante la lettura del verbale in aula, sono incappato in un lapsus involontario. Un errore, certamente non voluto, che ha dato il via a una serie di commenti e critiche. Ciò che sorprende non è tanto la critica, quanto il modo in cui alcuni esponenti dell’opposizione hanno scelto di strumentalizzare questo episodio, trasformandolo in un attacco sterile e fuori misura. A loro voglio dire solo una cosa: grazie. Perché, involontariamente, hanno acceso un riflettore su un tema che merita più attenzione e sensibilità: la dislessia“.

Matta non cerca giustificazioni, anzi “i limiti, veri o presunti, non devono mai essere un freno”. Ma a chi ironizza rimarca che “forse ignora che si tratta di una condizione molto diffusa, che non si affronta con il silenzio o l’esclusione, ma con impegno, determinazione, rispetto ed esercizio. La vera forza non sta nell’assenza di difficoltà, ma nella capacità di superarle ogni giorno. Ognuno ha il suo stile: c’è chi fa politica con le idee e chi con le battute. Io ho sempre scelto le idee”.

Il video che lo vedeva protagonista è stato prontamente cancellato dai social e dal web dalla pagina che l’aveva rilanciato.

